“Museo sul fascismo”, Raggi blocca la mozione della consigliera M5s: “Roma è antifascista”. L’Anpi: “Non è sui crimini come in Germania” (Di lunedì 3 agosto 2020) Una mozione per un museo sul fascismo a Roma. Il consiglio comunale era già stato chiamato a votare la proposta della consigliera M5s Gemma Guerrini, ma prima che accadesse è arrivato lo stop della sindaca Virginia Raggi: “Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito”. Così ha spento sul nascere la polemica sull’apertura di un museo “storico-didattico” a cui si voleva dare “valore catartico al pari delle altre consimili realtà museali già presenti in altri paesi europei“, si legge sul testo della mozione. Un’idea che, sin da subito, non è piaciuta né al Partito democratico della capitale né alle associazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - repubblica : 'A Roma un museo sul fascismo'. Il piano 5s che divide la capitale - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Raggi, Roma non avrà il museo sul fascismo. Sindaca boccia proposta consigliera. 'Città è antifascista' #ANSA https://t.… - RobertaAvolio74 : RT @Anpinazionale: No ad un museo sul fascismo a Roma. Il comunicato delle associazioni antifasciste sulla proposta di un museo sul fascis… -

