Museo Galileo aperto ad agosto | il calendario

Nel mese di agosto il Museo Galileo offre la possibilità di partecipare a speciali visite gratuite, in italiano e in inglese, per scoprire le raccolte medicee e lorenesi Durante tutto il mese di agosto il Museo Galileo offre la possibilità di partecipare a speciali visite gratuite, in italiano e in inglese, per scoprire le raccolte…

L’appuntamento è per il 4 agosto (ore 21) nel Cucinone dei monaci del Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola. In programma letture e proiezioni video da Agnolo Firenzuola, Filippo Sasset ...

C’è anche un meteorite marziano a bordo del rover Perseverance

Un frammento di un meteorite proveniente da Marte sta per essere riportato sul pianeta rosso dal rover Perseverance della missione Mars 2020, che verrà lanciato giovedì 30 luglio 2020. Si tratta della ...

