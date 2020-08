Museo del fascismo, Raggi blocca la mozione del M5S: "Roma città antifascista" (Di lunedì 3 agosto 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi ha bloccato la mozione 264/2020 della consigliera del M5S, quindi della sua maggioranza, Maria Gemma Guerrini, che proponeva di realizzare in un sito di archeologia industriale un grande Museo dedicato al fascismo. Secondo Guerrini si sarebbe dovuto trattare di un polo di attrazione per scolaresche, curiosi e appassionati, ma anche turisti da tutto il mondo, da creare però sull'esempio di alcune operazioni culturali di analisi critica del periodo del nazismo. Il Museo avrebbe cioè avuto una finalità culturale e di certo non di apologia del fascismo, per "contrastare il negazionismo e l'ignoranza".Tuttavia l'idea non è piaciuta praticamente a nessuno, a cominciare dall'Associazione nazionale ... Leggi su blogo

