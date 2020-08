Museo del fascismo a Roma, la sindaca Raggi blocca la mozione M5s (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma non avrà un Museo del fascismo . La sindaca Virginia Raggi ha dato un alt alla mozione a firma dei consiglieri 5 Stelle Gemma Guerrini, Andrea Coia e Massimo Simonelli che ne chiedeva l'... Leggi su quotidiano

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Sacra famiglia con l’agnello, 1507, Museo del Prado, Madrid, Spagna.… - TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - zazoomblog : Museo del fascismo a Roma la sindaca Raggi blocca la mozione M5s - #Museo #fascismo #sindaca #Raggi - VirgilioZanni : RT @gianca7871: I 5S romani: 'A Roma un museo sul fascismo. Avrebbe valore catartico'. E chi purificherebbe? I fascioleghisti? Ne farebbero… -

