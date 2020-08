Motomondiale, Marquez operato per sostituire la placca di titanio. Out a Brno (Di martedì 4 agosto 2020) Il sei volte campione del mondo, Marc Marquez, è stato nuovamente operato a Barcellona: placca di titanio danneggiata. Il pilota della Honda salterà la gara in Repubblica Ceca. BARCELLONA – “Marc Marquez ha subito una seconda operazione oggi, dopo che la placca di titanio utilizzata per fissare il suo omero destro è stata trovata danneggiata a causa dell’accumulo di stress. Il dottor Xavier Mir e il suo team dell’Ospedale Universitario Dexeus hanno sostituito con successo la placca di titanio e Marc Marquez rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso“. Così si legge in un comunicato della Honda. Stress a Jerez Il sei volte ... Leggi su newsmondo

estornudoauto : RT @CorSport: Marc #Marquez operato di nuovo al braccio: danni alla placca di titanio ?? - DedaDutra : RT @CorSport: Marc #Marquez operato di nuovo al braccio: danni alla placca di titanio ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: Marc #Marquez operato di nuovo al braccio: danni alla placca di titanio ?? - Nutzer_019 : Moto Gp, Marc Marquez operato di nuovo al braccio: sostituita la placca di titanio - CorSport : Marc #Marquez operato di nuovo al braccio: danni alla placca di titanio ?? -