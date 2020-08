MotoGP, Marquez si opera di nuovo: a rischio altro stop (Di lunedì 3 agosto 2020) e probabile forfait a Brno. Lo spagnolo ha dovuto sostituire la placca presente nell’omero del braccio destro Marc Marquez è tornato sotto i ferri a Barcellona per rimuovere la placca di titanio dell’omero del braccio destro. L’intervento si è reso necessario per l’eccessivo stress a … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

