MotoGp, Marquez operato di nuovo. Non correrà a Brno (Di lunedì 3 agosto 2020) Un'altra tegola per Marc Marquez. La stagione già in salita rischia di finire prima ancora di cominciare. Il pilota sei volte campione, infatti, è stato operato nuovamente al braccio dopo alcune ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Brutte notizie per Marc Marquez, non correrà a Brno - SkySport : Marquez operato per la seconda volta al braccio: placca danneggiata - SkySportMotoGP : MotoGP, l'allenamento di Marquez per il ritorno a Brno. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - IlVal_79 : Per me comunque Marquez non ha stressato la piastra guidando (sono passati 8 giorni, gliel'avrebbero cambiata prima… - zazoomblog : MotoGp Marquez di nuovo operato: Danni alla placca in titanio. Non correrà a Brno - #MotoGp #Marquez #nuovo… -