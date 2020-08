Morto John Hume, Nobel per la Pace e uomo del dialogo tra i nazionalisti cattolici e Londra (Di lunedì 3 agosto 2020) “La politica è l’alternativa alla guerra”. Pensiero e parole di John Hume, storico leader del Partito Social Democratico e Laburista (Sdlp) dell’Irlanda del Nord e vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1998, Morto stamattina nella sua casa di Derry. Aveva 83 anni ed era malato da tempo. Per tutta la sua carriera politica Hume ha cercato di rappresentare un punto di incontro tra le due anime settarie che per trent’anni hanno insanguinato le sei contee dell’Ulster sotto il controllo britannico. A lui si deve la vera svolta del processo di Pace, già all’inizio degli anni ’80, quando favorì la prima sessione di accordi tra Regno Unito e Irlanda sulla cosiddetta ‘Questione nordirlandese’. ... Leggi su ilfattoquotidiano

