Morto John Hume, è stato Premio Nobel per la Pace nel ’98 (Di lunedì 3 agosto 2020) All’età di 83 anni è Morto l’ex Premio Nobel John Hume: fu fondamentale nel riportare la Pace nel Nord dell’Irlanda Ad 83 anni si è spento John Hume, ex leader del partito socialdemocratico e laburista del Nord Irlanda, che vinse, insieme a David Trimble, il Premio Nobel per la Pace nel 1998 grazie al fondamentale … L'articolo Morto John Hume, è stato Premio Nobel per la Pace nel ’98 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Avvenire_Nei : Architetto della pace nordirlandese. Morto oggi John Hume - Davideblu : RT @ilpost: È morto John Hume, politico nordirlandese premio Nobel per la Pace nel 1998: aveva 83 anni - divorex82 : RT @ilpost: È morto John Hume, politico nordirlandese premio Nobel per la Pace nel 1998: aveva 83 anni - agenzia_nova : Il decesso è avvenuto all'età di 83 anni dopo una breve malattia #JohnHume - GazzettaDelSud : Irlanda del Nord, è morto John Hume: nel 1998 vinse il Premio Nobel per la pace -