Morto il cane lasciato per due giorni sul balcone a 40 Â° sotto il sole dalla coppia che aveva litigato

Morto il cane lasciato per due giorni sul balcone a 40 ° sotto il sole dalla coppia che aveva litigato (Di lunedì 3 agosto 2020) È Morto la notte scorsa il cane di razza pinscher che era stato abbandonato nel balcone dai proprietari a Caltanissetta, in Sicilia. I due avevano litigato due giorni prima. Mentre l'uomo era stato ... Leggi su leggo

