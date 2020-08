Morto Bruno Dettori, volto storico della politica in Sardegna (Di lunedì 3 agosto 2020) Bruno Dettori, ex senatore e docente universitario, è Morto ieri a Sassari a 78 anni. La politica in Sardegna ha perso uno dei suoi volti storici. È Morto infatti Bruno Dettori, ex senatore e membro del governo guidato da Romano Prodi dal 2006 al 2008. Nato nel 1941, Dettori era laureato in Scienze agrarie e ha insegnato per anni idrogeologia e geologia all’Università di Sassari. Il suo impegno politico è cominciato nel 1990 con l’elezione in consiglio comunale nella sua città tra le fila della Democrazia Cristiana. Dopo un breve periodo di militanza politica per altri partiti di centro Dettori è stato eletto senatore nel 2001 nelle ... Leggi su bloglive

