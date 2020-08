Montano Lucino, spaccio nei boschi: arrestato giovane marocchino (Di lunedì 3 agosto 2020) Montano Lucino, Como,, 3 agosto 2020 - I carabinieri hanno arrestato in un bosco di Montano Lucino un uomo, fermato con 55 grammi di cocaina. L'uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, è stato ... Leggi su ilgiorno

Montano Lucino (Como), 3 agosto 2020 - I carabinieri hanno arrestato in un bosco di Montano Lucino un uomo, fermato con 55 grammi di cocaina. L'uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, è stato sorpre ...

Montano Lucino, un arresto per spaccio nei boschi

Montano Lucino, 3 agosto 2020 – Una fornitura di 55 grammi di cocaina, 570 euro e 270 franchi svizzeri, oltre al telefono cellulare. Sono stati trovati ieri pomeriggio dai carabinieri di Lurate Cacciv ...

