Miwa Energia, la parola al vesuviano Peppe Ordine (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ già passata qualche settimana dall’ingaggio di Peppe Ordine, ex ala forte del Basket Vieste, da parte della società della famiglia Zullo che non ha nascosto la soddisfazione per questo colpo. Con la ripresa degli allenamenti alle porte, il cestista di San Giorgio a Cremano si racconta senza nessun velo sui sogni e le ambizioni. Partiamo proprio dall’ultima stagione. A Vieste hai realizzato 257 punti in 20 gare di C Gold. Che campionato è stato? Sicuramente di grande soddisfazione per me. Una stagione giocata bene in un campionato davvero dura che tutti paragonano quasi ad una B. E’ un pianeta cestisti differente quello pugliese, con un livello tecnico altissimo e dove si lavora sulla tattica e sullo studio sfrenatodell’avversario in settimana. Fino ... Leggi su anteprima24

