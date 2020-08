Mister Italia 2020 è napoletano: vince Giuseppe Moscarella (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giovane, bello e intelligente. È con queste caratteristiche che Giuseppe Moscarella si è aggiudicato l’ambito premio di Mister Italia 2020. Ha solo 24 anni, è di Torre del Greco ma passa gran parte del suo tempo a Napoli dove si sta per laureare in Economia e Management Internazionale. Giuseppe ha la testa sulle spalle ma un cassetto pieno di sogni. Il primo lo ha realizzato quando è stato eletto a Pescara il più bello d’Italia ed è stato incoronato da Anna Falchi. Il secondo sogno è quello di recitare e diventare un attore di Hollywood. Per ora sta studiando in accademia per realizzarlo prendendo come esempio Sylvester Stallone e Raul Bova. L'articolo ... Leggi su anteprima24

