Ministra del Lavoro Catalfo: intervista su disoccupazione e sussidi (Di lunedì 3 agosto 2020) Su la Stampa, intervista “programmatica” alla Ministra del Lavoro, la pentastellata Nunzia Catalfo. Cioè intervista che consente al politico di turno di illustrare la propria visione del mondo e come tenterà di tradurla in atti di governo. Utile occasione per commentare e scoprire eventuali autoinganni. Che in inglese si chiamano delusions. Si parte con l'intervistatore, Paolo Griseri, che si chiede implicitamente se la strada sia corretta, o meglio lo fa chiedere alla Bce: Ministra (...) - Economia / Lavoro, disoccupazione, , Ministro del Lavoro Leggi su feedproxy.google

MIsocialTW : La Ministra @AzzolinaLucia è in Puglia per il Tavolo regionale per la ripresa di settembre. Alle 12.30, insieme al… - elenabonetti : Il 29 luglio del 1976 Tina Anselmi diventava Ministra. La prima donna nella storia della Repubblica ad entrare al g… - TeresaBellanova : 1 miliardo di euro per i ristoranti, 5mila euro per ognuna delle 180mila imprese del settore, per l'acquisto di pro… - Lucia39134555 : RT @DaliaDaliaanfo: Nunzia Catalfo - M5S Ministra del lavoro e delle politiche sociali, dice:'Il divieto di licenziamento non si estenderà… - BomprezziMarco : RT @DaliaDaliaanfo: Nunzia Catalfo - M5S Ministra del lavoro e delle politiche sociali, dice:'Il divieto di licenziamento non si estenderà… -