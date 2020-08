Milano, “festa dello Sgozzamento” al Palatrussardi (Di lunedì 3 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una pletora di condivisioni per cui Oggi a distanza di pochi mesi si parla di concessione dell’ex Palatrussardi per celebrare la festa mussulmana del sacrificio. Si tratta di una usanza mussulmana che prevede lo sgozzamento di un ovino, caprino, bovino o camelide con la recisione della giugulare che permetta al sangue di defluire: una vera e propria ferocia ignobile e intollerabile. Enfasi su una serie di elementi. Il primo è il si parla: possiamo fare giornalismo su elementi che ci sono, ma elementi che non ci sono? Il giornalismo si basa su cinque fondamentali elementi, che non mancheremo mai di citare Topolino: il giornalismo e le 5WAbbiamo un cosa, dove, come, quando e perchè? E se non li abbiamo, possiamo sostituirli con si parla della concessione? Oltretutto… La Eid al Adha è Festa del Sacrificio, ... Leggi su bufale

