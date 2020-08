Milan, slitta il rinnovo di Gigio Donnarumma: i motivi e l’attuale situazione (Di lunedì 3 agosto 2020) I ritmi forsennati della ripartenza del calcio italiano hanno concesso poco margine di manovra per le trattative. Adesso, durante la breve offseason in attesa della nuova stagione che ricomincerà a metà/fine settembre, il Milan dovrà ragionare su rinnovi importanti. La priorità è Ibrahimovic, ad oggi free agent ma con la volontà da entrambe le parti di rinnovare. Poi con lo stesso Raiola, sperando sia ammorbidito dall’accordo con lo svedese, si parlerà di Donnarumma. Il discorso potrebbe spostarsi anche a fine mercato, dunque dopo il 5 ottobre. Il Milan considera Donnarumma un talento straordinario e farà di tutto per non perderlo gratis. Gigio sarebbe anche intoccabile se non fosse per il contratto in scadenza, le tante pretendenti e ... Leggi su sportfair

