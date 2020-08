Milan partner ufficiale di EA Sports! In esclusiva su FIFA 21 (Di lunedì 3 agosto 2020) Le voci circolavano online già da tempo, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale! Il Milan, dopo il termine del contratto che legava il club con Konami, diventa partner ufficiale di EA Sports e sarà in esclusiva, così come lo Stadio San Siro, su FIFA 21! Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dal club … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

AC Milan ed EA Games annunciano una partnership esclusiva

