Milan News – Calciomercato: Ibrahimovic vicino al rinnovo (Di lunedì 3 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: Zlatan Ibrahimovic è vicino al rinnovo con il Milan. Lo scenario che pareva particolarmente complesso poche settimane fa, oggi è invece incredibilmente vicino. La firma dell’attaccante svedese può arrivare già prima della fine di questa settimana. Le novità potrebbero arrivare nel giro di poche ore. Una accelerata che, da un lato, potrà dare nuova spinta e nuovo appeal al club rossonero. Dall’altra però allontana il momento del rinnovo di Gigio Donnarumma. Milan News – Calciomercato: Ibrahimovic vicino al rinnovo Dopo la seconda fase di ... Leggi su giornal

acmilan : The restart has meant rebirth for #ACMilan, read all about this period's Key Stats ?? - UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - acmilan : ?? Our masterpieces away to Sampdoria ?? I nostri gol più belli in #SampdoriaMilan ? Scegli il tuo preferito su… - sportli26181512 : Esports: accordo di Inter e Milan con EA Sports, saranno in esclusiva su Fifa21. Ecco i nomi finti su Pes: Vi aveva… - MJoseChris : RT @acmilan: ??Inzaghi, Sheva, Locatelli, Mannari o Ancelotti? ???Guarda i 5 gol rossoneri più belli segnati contro la Juve a San Siro… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan News Gazzetta - Milan, il rinnovo di Gigio potrebbe slittare a fine mercato. Resta il nodo della clausola... Milan News Bologna, Mihajlovic: "Mai stato così bene, nemmeno prima della malattia"

BOLOGNA - Una salvezza ottenuta con largo anticipo tra mille difficoltà, Sinisa Mihajlovic promuove il suo Bologna: "Il bilancio penso sia positivo. La mia squadra non ha avuto un allenatore per 5 mes ...

Mihajlovic dopo 9 mesi dal trapianto: "Sto qua e forse sto meglio di prima"

Sinisa Mihajlovic ha fatto tutti i controlli dopo 9 mesi dal trapianto e ha fatto sapere di stare bene. Il CT del Bologna aveva annunciato di essere affetto da leucemia a luglio dello scorso anno: da ...

BOLOGNA - Una salvezza ottenuta con largo anticipo tra mille difficoltà, Sinisa Mihajlovic promuove il suo Bologna: "Il bilancio penso sia positivo. La mia squadra non ha avuto un allenatore per 5 mes ...Sinisa Mihajlovic ha fatto tutti i controlli dopo 9 mesi dal trapianto e ha fatto sapere di stare bene. Il CT del Bologna aveva annunciato di essere affetto da leucemia a luglio dello scorso anno: da ...