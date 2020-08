Migranti, rivolta dei 400 in quarantena nell’ex caserma Cavarzerani di Udine. Giunta leghista: “Il governo sottovaluta la rotta balcanica” (Di lunedì 3 agosto 2020) Materassi incendiati e lancio di sassi per protestare contro le condizioni di affollamento in cui stanno trascorrendo la quarantena nella ex caserma Cavarzerani di Udine. E soprattutto contro la probabile proroga di altre due settimane della “zona rossa” istituita dal sindaco leghista Pietro Fontanini il 21 luglio. La rivolta dei circa 400 Migranti ospiti della struttura, andata in scena lunedì mattina, ha reso necessario far intervenire i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine perché dal’esterno si vedevano alte colonne di fumo. Le tensioni e i tentativi di fuga sono cominciati giorni fa. Per illuminare l’area intorno alla caserma a fini di controllo è stato installato un gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : Treviso, rivolta nel focolaio più grande: migranti devastano caserma - federica_dL : RT @lillomontalto: Mentre l'attenzione di tutti è rivolta al Mediterraneo, ci sono persone che scompaiono dalla stazione di Trieste e riapp… - zazagab2 : RT @IlFriuli: Udine, migranti in rivolta alla Cavarzerani. Fumo e fiamme all'interno dell'ex caserma, dichiarata 'zona rossa' dopo che alcu… - skullface2727 : RT @OrlandoStier68: CAPITO I SIGNORI!? ?? Rivolta all'interno della Cavarzerani: i migranti non vogliono la quarantena - BeppeMarottaMa1 : RT @OrlandoStier68: CAPITO I SIGNORI!? ?? Rivolta all'interno della Cavarzerani: i migranti non vogliono la quarantena -