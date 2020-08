**Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa** (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa. Un gruppo di cittadini tunisini è stato scortato fino al molo Favaloro dell'isola delle Pelagie da una motovedetta della Guardia costiera. Sono al momento circa 700 i migranti ospiti dell'hotspot. In attesa della nave quarantena che arriverà questa sera alle 21 a Lampedusa. Leggi su iltempo

Focolaio migranti a Treviso, il dottor Rigoli: «Tutti asintomatici il virus perde forza»

TREVISO «Nessuno dei richiedenti asilo risultati positivi al coronavirus ha sviluppato i sintomi della malattia. Tutti gli ospiti dell'ex caserma Serena restano asintomatici. Si tratta di un dato fond ...

A Lampedusa ancora sbarchi, nell'hotspot senza mascherine

Trasferimenti di migranti dall'hotspot di Lampedusa, ma anche nuovi arrivi di profughi a bordo di barche direttamente nel porto e sulla costa. Sull'isola prosegue incessante il transito di migranti no ...

