Migranti: nuova fuga di massa da Porto Empedocle, alcuni sono rientrati (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - nuova fuga di massa di un gruppo di Migranti ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento). Tra le 40 e le 50 persone sono riuscite e fare perdere le proprie tracce scavalcando la recinzione. La fuga è stat ripresa da alcuni passanti che si sono accorti dei tunisini che scappavano a piedi. alcuni di loro, come si apprende da fonti delle forze dell'ordine, sono già tornati nella struttura. La scorsa settimana altri 100 erano scappati dalla tensostruttura. Leggi su iltempo

fanpage : 'Siamo di fronte a una nuova emergenza e l'Italia sta sopportando molto le conseguenze di questa crisi. Quindi è gi… - VauroSenesi : “Emergenza finita?” La nuova Vaurandom in edicola con @LeftAvvenimenti #29luglio #Salvini #migranti - Luce38082184 : RT @Ettore572: Ecco la nuova nave per la quarantena dei migranti - - TV7Benevento : Migranti: nuova fuga di massa da Porto Empedocle, alcuni sono rientrati... - the_inmate : RT @Ettore572: Ecco la nuova nave per la quarantena dei migranti - -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuova Nuovi sbarchi a Lampedusa: 200 migranti. In serata arriva la nave quarantena “Azzurra” Il Fatto Quotidiano Anche a Udine immigrati in rivolta contro la quarantena. Salvini: “Governo complice dei criminali”(video)

A Udine, davanti all’ex caserma di Cavarzena, questa mattina è andata in scena una nuova protesta di decine e decine di migranti. Che mettono a dura prova gli agenti di polizia che presidiano l’ingre ...

Scuole, asili e nuova "vita" per baglio Mercadante: allo Zen il via ai progetti coi fondi ex Gescal

15:15A Terrasini si presenta il romanzo "Oggetti in terapia" di Giovanna Fileccia 15:04L’amante irrompe al matrimonio: “Sono incinta, questo è tuo figlio” ?? VIDEO 14:56Dissuasori a scomparsa a Palerm ...

A Udine, davanti all’ex caserma di Cavarzena, questa mattina è andata in scena una nuova protesta di decine e decine di migranti. Che mettono a dura prova gli agenti di polizia che presidiano l’ingre ...15:15A Terrasini si presenta il romanzo "Oggetti in terapia" di Giovanna Fileccia 15:04L’amante irrompe al matrimonio: “Sono incinta, questo è tuo figlio” ?? VIDEO 14:56Dissuasori a scomparsa a Palerm ...