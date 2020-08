Migranti: nelle ultime ore oltre duecento arrivi a Lampedusa (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – nelle ultime ore sono all’incirca 200 i Migranti, quasi tutti tunisini, arrivati a Lampedusa (Agrigento) in otto diversi sbarchi. Alcune imbarcazioni sono arrivate direttamente sulla terraferma altri sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. Sono oltre 900 i Migranti all’hotspot di contrada Imbriacola. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

