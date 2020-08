Migranti: Musumeci, ‘Conte e Ue hanno tradito Italia e Sicilia, buonismo di bassa bottega’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – “Conte e l’Europa hanno tradito l’Italia e la Sicilia”. E’ il duro atto di accusa del governatore Siciliano Nello Musumeci che, in una intervista a Libero, attacca il presidente del consiglio e l’inter governo sulla questione Migranti. E ha parlato ancora una volta di “delitto di Stato” da parte di chi “sta agendo con mesi di ritardo, ignorando il grido di allarme che avevamo lanciato ad aprile. Oggi è facile dire che c’è una emergenza in Sicilia – spiega – Ma bisognerebbe anche avere l’onestà di riconoscere che il governo nazionale non ha previsto per tempo alcun piano”. Per Musumeci ci sono ... Leggi su calcioweb.eu

