Migranti: Meloni, 'governo non può darci lezioni' (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Raffiche di sbarchi ogni giorno, partenze incentivate da inutili sanatorie, intere città e regioni al collasso, immigrati che fuggono dagli hotspot e che violano la quarantena: davvero il governo complice di tutto ciò vorrebbe darci lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio?". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in risposta alle dichiarazioni del ministro Teresa Bellanova, che aveva detto che il fenomeno dell'immigrazione ‘deve essere gestito a livello europeo e non con le chiacchiere della Meloni'. Leggi su iltempo

Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in risposta alle dichiarazioni del ministro Teresa Bellanova, che aveva detto che il fenomeno dell'immigrazione ‘deve essere ...

