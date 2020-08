Migranti, Conte: "Saremo duri e inflessibili. Dobbiamo intensificare i rimpatri. Ho scritto al presidente tunisino" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato nella sua Puglia, a Cerignola, per partecipare a Legalitour presso l'Istituto Zingarelli Sacro Cuore. Ha anche tenuto un breve punto stampa, cinque minuti (che potete vedere nel video qui sopra) in cui ha parlato con i giornalisti dei temi più caldi del momento, primo tra tutti l'emergenza Migranti. Su questo argomento Conte ha detto:"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non lo possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale ha fatto tanti sacrifici, i risultati siano vanificati da Migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere, Dobbiamo essere duri e inflessibili. Stiamo collaborando con le ... Leggi su blogo

