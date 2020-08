“Mi sembravi un piranha”: Francesco Totti e Ilary Blasi, foto al bacio in attesa della serie (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi si godono le vacanze al mare a Sabaudia, tra sole e baci in acqua, come quello immortalato e postato dalla conduttrice tv. La Blasi, nell’ultimo scatto Instagram, ha semplicemente commentato: “Ilary&Francesco”, con tanto di cuore rosso. Marito e moglie sono in acqua mentre si scambiano un bacio al quale Totti... L'articolo “Mi sembravi un piranha”: Francesco Totti e Ilary Blasi, foto al bacio in attesa della serie proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

tavtuaggi : Ti ho vista tra la gente e mi sembravi diversa - blogtivvu : “Mi sembravi un piranha”: Francesco Totti e Ilary Blasi, foto al bacio - Silviarimembri2 : RT @CattivissimaCat: Siete adusi ai millantatori, però c'è chi è terrorizzato dall'essere ritenuto migliore di quel che è. Non è modestia,… - obrienbase : STASERA C’È UNA FEEESTA IN UN POSTO DI MERDA TI HO VISTA TRA LA GENTE E MI SEMBRAVI DIVERSAAAAAAAA - ultimosart : @louismine__ ma sii te lo giuro sembri molto più grandee, anch’io ho 15 anni e non mi sembravi mia coetanea aiutoo -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sembravi L'altra faccia del passato della Nintendo Retrogaming History