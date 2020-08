Meteo Roma: previsioni per martedì 4 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 4 agosto Tempo asciutto al mattino con sole prevalente; possibili piogge attese nel pomeriggio, ma in rapido esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +20°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 4 agosto Tempo asciutto al mattino con cieli generalmente nuvolosi; locali piogge al pomeriggio sui settori interni centro settentrionali, asciutto altrove. Locali precipitazioni in serata sulla costa e sul Reatino. Meteo Italia: previsioni per martedì 4 agosto Al Nord: Al mattino temporali diffusi al Nord Est e sull’Emilia-Romagna, più asciutto sui settori occidentali. Al ... Leggi su romadailynews

