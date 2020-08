METEO movimentato in settimana, Italia tra TEMPORALI e ritorno anticiclone (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Italia è interessata da un break temporalesco, accompagnato da un generale calo delle temperature. Questo guasto METEO è perpetrato dall’affondo di una saccatura che andrà ad isolare un vortice freddo in lenta evoluzione. La fase d’instabilità coinvolgerà tutto il Paese e sarà lenta a morire. Gli effetti della saccatura si protrarranno così per buona parte della settimana, almeno su alcune regioni. Ciò accadrà nonostante la prevista rimonta dell’anticiclone, che fin da giovedì determinerà un netto miglioramento delle condizioni METEO al Nord e lungo le regioni tirreniche. L’alta pressione tornerà ad espandersi dall’Ovest Europa verso l’Italia, ... Leggi su meteogiornale

Lei è per una guida politica collegiale, ma se venisse scelta come leader Chiara Appendino o Paola Taverna ne sarebbe «solo contenta». Roberta Lombardi, protagonista fin dalle origini del M5S e tra le ...

Il meteo “pazzo” non risparmia il Fvg. In 50 anni temperature cresciute di 2,5°

Un’estate in ritardo rispetto agli ultimi anni, ma con un clima torrido in questa fase che rientra nel quadro di un riscaldamento globale che viene evidenziato dall’indagine diffusa da Stopglobalwarmi ...

