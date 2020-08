Meteo Italia a 15 giorni, importante nuova ondata di CALDO d’Africa (Di lunedì 3 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Prima di proiettarci verso metà mese, quindi a Ferragosto, permetteteci una divagazione relativa al breve termine. Le condizioni Meteo stanno cambiando, pesantemente. Un cambiamento che sarà per certi versi traumatico, sia per quanto riguarda le precipitazioni sia per quanto riguarda le temperature. Sarà tanto traumatico quanto rapidissimo, tant’è che nella seconda metà di settimana tornerà in auge l’Alta Pressione. Alta Pressione che inizialmente non dovrebbe avere il potenziale rovente di questi ultimi giorni ma coi giorni – quindi con la persistenza – dovrebbe riuscire a spingere il gran CALDO sulle nostre regioni. Si tratterà di Anticiclone d’Africa, ma ... Leggi su meteogiornale

