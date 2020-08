Metabolon annuncia collaborazione pluriennale con Merck KGaA, Darmstadt, Germania (Di lunedì 3 agosto 2020) Le conoscenze in materia di metabolomica andranno a supportare l'avanzamento dei programmi di primo sviluppo di farmaci in svariate aree terapeutiche dell'azienda leader in ambito di tecnologia e scienza MONACO, Germania e MORRISVILLE, North Carolina, 3 agosto 2020 /PRNewswire/



Metabolon, Inc., leader globale di metabolomica, ha dato avvio a una collaborazione pluriennale con Merck KGaA, Darmstadt, Germania, azienda leader in ambito di scienza e tecnologia. Merck KGaA, Darmstadt, Germania svolge attività biofarmaceutiche negli USA e in Canada con il nome di EMD Serono. In veste di partner di metabolomica esplorativa, Metabolon supporterà ... Leggi su iltempo

