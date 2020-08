Mercato auto Italia - A luglio immatricolazioni in calo dell'11,01% (Di lunedì 3 agosto 2020) La pandemia di coronavirus continua a produrre effetti negativi sulla domanda di auto nuove in Italia, ma non mancano lievi segnali di ripresa. A luglio, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 136.455 vetture, l'11,01% in meno rispetto a un anno fa. Si tratta di un decremento percentuale dimezzato rispetto a quello di giugno (-23,13%) e decisamente inferiore ai tracolli di aprile (-97,6%) e maggio (-49,6%): è la prova di un graduale, per quanto timido, recupero prima dell'entrata in vigore dei tanto attesi incentivi alla rottamazione. Tuttavia, per verificare se le agevolazioni riusciranno davvero a rilanciare un Mercato in profonda crisi, bisognerà attendere diversi mesi. Il consuntivo. I dati dei primi sette mesi ... Leggi su quattroruote

