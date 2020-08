Mercato auto, a luglio timidi segnali di ripresa: immatricolazioni a -11%. E’ corsa agli incentivi (Di lunedì 3 agosto 2020) timidi segnali di ripresa per il Mercato italiano delle quattro ruote: a luglio sono state immatricolate 136.455 auto nuove, con un calo dell’11,01% rispetto a luglio 2019. Di per sé il dato non è positivo, certo; ma se contestualizzato allo scenario post Covid e all’andamento dei mesi precedenti (marzo -85,39%, aprile -97,55%, maggio -49,55%, giugno -23,13%), lascia ben sperare. Le immatricolazioni dei primi sette mesi dell’anno sono crollate da quota 1.236.520 del gennaio-luglio 2019 a 720.620 unità del gennaio-luglio 2020: un calo del 41,72% in percentuale, con 515.900 unità immatricolate in meno. Che si traducono in -9,6 miliardi di euro di fatturato per il settore e un ... Leggi su ilfattoquotidiano

