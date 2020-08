Meloni zittisce la Bellanova: «Non accetto lezioni da te, hai fatto invadere l’Italia dagli immigrati» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Raffiche di sbarchi ogni giorno, partenze incentivate da inutili sanatorie, intere città e regioni al collasso, immigrati che fuggono dagli hotspot e che violano la quarantena: davvero il governo complice di tutto ciò vorrebbe darci lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio?». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in risposta alle dichiarazioni del ministro Teresa Bellanova, che aveva detto che il fenomeno dell’immigrazione «deve essere gestito a livello europeo e non con le chiacchiere della Meloni». Meloni e la reazione del web Tantissimi i commenti del web. Scrive un utente: «La signora Bellanova se ne vada un po’ in giro per i quartieri senza scorta ... Leggi su secoloditalia

