Melfi, va al campano Salvatore Venanzio il primo slalom nazionale del Vulture (Di lunedì 3 agosto 2020) Melfi - Il campano Salvatore Venanzio a bordo di una su Radical SR4 aggiornata per quanto riguarda motore e cambio, ha conquistato il successo assoluto nella settima edizione del Trofeo 'Vulture ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Melfi, va al campano Salvatore Venanzio il primo slalom nazionale del Vulture -

Ultime Notizie dalla rete : Melfi campano

La Gazzetta del Mezzogiorno

MELFI - Il campano Salvatore Venanzio a bordo di una su Radical SR4 aggiornata per quanto riguarda motore e cambio, ha conquistato il successo assoluto nella settima edizione del Trofeo «Vulture Melfe ...L’ISCHIA CALCIO annuncia ai tifosi e agli organi di stampa di aver formalizzato l’accordo per il ritorno in gialloblù di GIANLUCA SAURINO. L’attaccante classe 1988 ritorna a vestire la maglia della sq ...