Meghan Markle non può mangiare l’aglio: la Regina ha scoperto che… (Di lunedì 3 agosto 2020) Anche a tavola “The Queen” detta legge e non tutti i cibi si possono mangiare, in particolare, il cibo proibito è l’aglio. Far parte della Royal Family inglese significa avere a che fare con un sacco di divieti che regolano il modo di vestire, di comportarsi in pubblico. Ci sono però delle regole che non sono scritte e che pure valgono per tutti a corte e la fonte di questi piccoli divieti è sempre la medesima: The Queen. Stiamo parlando della Regina Elisabetta, la quale pare non sopporti l’aglio, quindi ha vietato a tutti i componenti della famiglia reale di consumarlo, non solo quando si trovano al suo cospetto, ma anche durante gli eventi di rappresentanza, in patria e all’estero. Una regola assurda Una regola che non sembra così impossibile da ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : I consigli del principe Harry a Meghan Markle per fare bella figura al primo pranzo di Natale con la royal family - infoitcultura : Meghan Markle: come e quando ha conquistato il Principe Harry - infoitcultura : Meghan Markle | l'ultima donazione a suo nome prima dell'addio | «Così aiuterà i migranti» - infoitcultura : Meghan Markle, perché il padre non vuole più vedere lei e Harry - infoitcultura : Meghan Markle | perché il padre non vuole più vedere lei e Harry -