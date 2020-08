Medico “dorme” in ospedale, la foto inganna tutti: “Stanchezza dopo 12 ore di servizio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una foto che ritrae un Medico seduto su una sedia e con la testa poggiata al muro mentre prova a riposarsi è diventata virale sui social, spingendo il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, interpellato da Il Mattino, a chiedere spiegazioni alla “direzione sanitaria dell’ospedale della Doganella” perché “qualunque sia il motivo che porta quel sanitario ad addormentarsi, non è consentito dormire per la salvaguardia della salute dei cittadini. Non è la prima volta che segnaliamo una situazione simile, la sanità campana non può permettersi persone che non svolgono correttamente il proprio lavoro“. Una vicenda che ha portato lo stesso Medico chiamato in causa a spiegare che si trattava in ... Leggi su anteprima24

DONNABBR : @donatony @mattinodinapoli Appunto che ne sapete? Ci sono medici che fanno turni estenuanti per coprire le carenze… - pasdran : RT @mattinodinapoli: Napoli, medico dorme nel pronto soccorso. Lui: un attimo di stanchezza - Manicomitico : RT @mattinodinapoli: Napoli, medico dorme nel pronto soccorso. Lui: un attimo di stanchezza - donatony : @mattinodinapoli La vergogna non è quel medico che dorme, probabilmente sfinito dal turno e in un momento in chi no… - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Napoli, medico dorme nel pronto soccorso. Lui: un attimo di stanchezza -

