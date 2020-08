Medicina contro l’epilessia, indagato colosso Sanofi per omicidio involontario (Di lunedì 3 agosto 2020) Farmaci e Medicina, il colosso Sanofi indagato per “omicidio involontario”: il caso legato a prodotto contro l’epilessia. Al centro dell’indagine la morte di quattro neonati le cui madri, durante la gravidanza, avevano assunto Depakine L’indagine fu aperta nel 2016 e ora il gruppo farmaceutico Sanofi è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio involontario … L'articolo Medicina contro l’epilessia, indagato colosso Sanofi per omicidio involontario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Paulo Dybala proverà in tutti i modi ad esserci contro il Lione in Champions League. Come spiega Sportmediaset infatti c'è qualche piccola speranza di vedere la Joya in campo: "Quattro giorni, dunque ...

Irrigazione Nasale contro il Covid?

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...

