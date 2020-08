Matteo Salvini e il sospetto su OpenArms: ma il governo dove ha mandato le carte? (Di lunedì 3 agosto 2020) "A me e a Giulia Bongiorno (senatrice della Lega, ndr), l`avvocato che mi da una mano, non è arrivato nulla", quindi "o li hanno mandati con un piccione viaggiatore all`ufficio sbagliato o non c`è nulla". Ma nel caso "do il mio indirizzo di casa". Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in collegamento con SkyTg24 da Milano Marittima. "Che il presidente consiglio dica bugie o sia distratto è cosa strana", aggiunge. Per Salvini quello deciso dal Senato sul caso Open Arms è "un processo politico 'alla Palamara' che vede i protagonisti scappare in maniera ipocrita, perche abbiamo deciso tutti assieme, era nel programma di governo". Il segretario della Lega si sente quindi una vittima? "No, vado a testa alta in tribunale a Catania, il 3 ... Leggi su iltempo

