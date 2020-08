Matteo Bassetti e quel zanzarologo di Crisanti (Di lunedì 3 agosto 2020) In un’intervista rilasciata oggi a Libero, Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, parla di Massimo Galli e, soprattutto, senza nominarlo, di Andrea Crisanti, già definito “zanzarologo” da Giorgio Palù. Bassetti prima di tutto dice di ritenere offensivo il termine “negazionista” del Coronavirus con cui sono stati etichettati i partecipanti al famoso convegno del Senato organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi: «Io sono stato in prima fila in ospedale durante l’emergenza: non pretendo che mi dicano grazie, ma almeno che non mi insultino. E ribadisco: il mio è un ottimismo basato su dati. Piuttosto considero masochista e da matti l’atteggiamento di ... Leggi su nextquotidiano

Dare di complici del «negazionismo» a due studiosi autorevoli come Sabino Cassese e Michele Ainis è sintomo di stupidità nella migliore delle ipotesi, di volontà intimidatoria, in quella peggiore, la ...

Il virus come una foglia di fico

Dice il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico di Genova, Matteo Bassetti: «Ho rapporti quotidiani con colleghi stranieri che ci invidiano per come abbiamo gestito la pandemia.

