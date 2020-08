Massaro: «L’obiettivo del Milan il prossimo anno deve essere la Champions» (Di lunedì 3 agosto 2020) Daniele Massaro parla del passato, del presente e del futuro del Milan: ecco le sue parole nel corso dell’evento dedicato al premio Cesarini Intervenuto a margine del premi Cesarini, Daniele Massaro, ex attaccante e oggi ambasciatore del Milan, ha parlato dell’annata appena conclusa e degli obiettivi in vista della prossima. Milan – «Devo dire che nelle ultime partite i ragazzi ci hanno deliziato con prestazioni incredibili. Se guardiamo il rendimento recente con il senno di poi sarebbe stato bello vederlo dall’inizio. Gazidis e Maldini stanno lavorando per immettere nella rosa giocatori che possano alzare la qualità, perché il nostro obiettivo è tornare in Champions League». IL ... Leggi su calcionews24

