Mary Trump si fa pubblicità gettando veleno sullo zio Donald: «Ha paura delle donne forti» (Di lunedì 3 agosto 2020) Parenti serpenti. La nipote di Donald Trump, per mettersi in mostra e lanciare il suo libro, spara a zero sullo zio. Un attacco brutto. Mary Trump è la figlia del fratello maggiore del presidente Usa, Fred, scomparso nel 1981. Il suo libro è stato pubblicato a metà luglio, nonostante il tentativo di un altro fratello del presidente, Robert, di bloccarne l’uscita. Mary Trump attacca lo zio sull’intelligenza Mary dice che Angela Merkel è decisamente più intelligente di Donald Trump. «Può dargli le piste dal punto di vista intellettuale». Il giudizio l’ha rilasciato nel corso di un’intervista che – guarda caso – precede la ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Mary Trump si fa pubblicità gettando veleno sullo zio Donald: «Ha paura delle donne forti» - mary_dreamers : RT @simone_paciello: E comunque Trump ha deciso di chiudere #TikTok perchè non riesce a fare il balletto di Savage Love. - adaalighi : RT @ilvocio: Mary, la nipote del Presidente USA: “La democrazia americana non sopravviverebbe a un secondo mandato di zio Donald”. È la pri… - Federic92347330 : @ItaloJVB @AdryWebber Questo cosa centra scusa?leggi Mary Trump ciao stammi bene spero di avere torto su di voi ma temo che non sia così - Federic92347330 : @ItaloJVB @AdryWebber Leggi il libro di Mary Trump lei lo conosce bene il tuo eroe -

Ultime Notizie dalla rete : Mary Trump Mary Trump si fa pubblicità gettando veleno sullo zio Donald: «Ha paura delle donne... Il Secolo d'Italia Il caso Delia Owens: il suo esordio è in classifica da 99 settimane

È cambiata la copertina, non la magia. O il mistero. Non il fascino di Kya, che ha imparato a cavarsela da che era una bambina, a convivere con la natura, a conoscerla e rispettarla, a temere gli uomi ...

Com'è andata la prima testimonianza davanti al Congresso di Zuckerberg, Bezos, Cook e Pichai

Per la prima volta i frontman di Facebook, Amazon, Apple e Google sono stati insieme in una stanza, seppur virtuale: gli è stato chiesto di provare che non stanno falsando il mercato (e, già che c'era ...

È cambiata la copertina, non la magia. O il mistero. Non il fascino di Kya, che ha imparato a cavarsela da che era una bambina, a convivere con la natura, a conoscerla e rispettarla, a temere gli uomi ...Per la prima volta i frontman di Facebook, Amazon, Apple e Google sono stati insieme in una stanza, seppur virtuale: gli è stato chiesto di provare che non stanno falsando il mercato (e, già che c'era ...