Martina Colombari cosa mangia? ‘Assalita’ per il bombolone in mano, poco credibile: «Sta facendo finta» (Di lunedì 3 agosto 2020) cosa mangia Martina Colombari? La domanda tanto cara agli ammiratori dell’ex Miss Italia, invidiatissima – e allo stesso tempo stra-criticata dal social per l’eccessiva magrezza – ha trovato risposta (poco convincente) tra gli ultimi post social della quarantacinquenne romagnola. Con un tuffo nei ricordi d’infanzia, la Colombari – felice nella sua Riccione – è pronta ad addentare un appetitosissimo bombolone, vero peccato di gola ed autentico assalto alla linea. Impossibile per gli utenti di Instagram, pronti a scagliarsi contro la falsità dell’immagine. Leggi anche >> Federica Panicucci oggi ‘odiosamente’ perfetta in ogni sua foggia: come fa? ‘Smascherata’ dal ... Leggi su urbanpost

Martina Colombari, Miss Italia 1991 e moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta, è molto attiva su Instagram. Su questo social, che la vede seguita da un milione di persone, la showgirl, conduttrice ...

La showgirl è stata duramente criticata per il suo corpo, ma è stata subito difesa

Martina Colombari ha ricevuto molte critiche su Instagram per il suo fisico, considerato da molti troppo magro. Un'amica è intervenuta in sua difesa.

Martina Colombari ha ricevuto molte critiche su Instagram per il suo fisico, considerato da molti troppo magro. Un'amica è intervenuta in sua difesa.