Marquez operato di nuovo al braccio, salterà anche Brno (Di martedì 4 agosto 2020) Non è l’anno di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo è stato nuovamente operato al braccio destro. L’operazione è avvenuta ieri, appena tredici giorni dopo il primo intervento dopo la caduta a Jerez. Frattura dell’omero. Molto probabilmente Marquez ha complicato tutto provando a tornare in moto appena tre giorni dopo l’intervento chirurgico. Ha partecipato alle prove libere della Moto Gp (sempre a Jerez) e poi ha finito per arrendersi. Uno sforzo che evidentemente ha pagato e ha prodotto noie al suo braccio, un accumulo di tensione che ha richiesto un secondo intervento (sempre a Barcellona). Adesso Marquez salterà il terzo gran premio della stagione (a Brno il 9) e bisogna vedere in quali condizioni potrà ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : Brutte notizie per Marc Marquez, non correrà a Brno - SkySportMotoGP : Marquez operato per la seconda volta al braccio - SkySport : Marquez operato per la seconda volta al braccio: placca danneggiata - napolista : Marquez operato di nuovo al braccio, salterà anche Brno Evidentemente il campione del mondo ha pagato lo sforzo co… - SmorfiaDigitale : Moto: danni alla placca di titanio, Marquez operato di nuovo - Ultima Ora -