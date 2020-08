Mariano Diaz ancora positivo al Covid-19: domani previsto nuovo tampone per il calciatore (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de El Chiringuito, Mariano Diaz è risultato ancora positivo al Covid-19. Il calciatore del Real Madrid dovrà sottoporsi nella giornata di domani al terzo tampone. Il ragazzo classe 1993 è in regime di isolamento domiciliare, non può ovviamente allenarsi e salterà la sfida di Champions League contro il Manchester City. Foto: estadioDeportivo ÚLTIMA HORA Mariano sigue dando positivo en #Covid19. Mañana le harán un TERCER TEST. Te lo cuenta @JLSanchez78 en #JUGONES. pic.twitter.com/chRKGLzMxY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 3, 2020 L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

CronacheTweet : Mariano #Diaz è ancora alle prese con un problema - ceoxsnw : ?? ; Belle Mariano – Atriasha Chloe Diaz ( Stan & Rant Acc ) - inkerso_sumi : @adelofficiel Vinicius Jr 71' Mariano Diaz 90'+3 - MickOnsenta : @MammaUltra Campione? 13 gol in Ligue 1, Mariano Diaz ne fece 31 e Depay 29... per piacere andiamoci piano - sportli26181512 : #Governance #Notizie Aumento contagi in Spagna, ma la UEFA per ora non cambia sedi: Le positività al coronavirus di… -