Maria Elena Boschi ha realmente detto che «il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei», e in parte ha ragione (Di lunedì 3 agosto 2020) Lunedì 3 agosto la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di una dichiarazione attribuita alla deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. La frase è contenuta in un’immagine pubblicata il 29 luglio dalla pagina Facebook Avvistamenti di creature mitologiche (registrata come pagina umoristica) e recita: «Il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi». Si tratta di una dichiarazione reale. La frase compare infatti in un’intervista rilasciata da Boschi al Corriere della Sera il 29 luglio 2020, in cui la deputata si smarca ... Leggi su facta.news

