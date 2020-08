Maria D’Amico eletta nel Consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno (Di lunedì 3 agosto 2020) Maria D’Amico, marketing manager del Gruppo D’Amico, azienda leader specializzata nella produzione di conserve alimentari presente sul mercato con i marchi D’Amico, Logrò, Montello, Robo e Dega, è entrata a far parte del Consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. L’Associazione è l’espressione degli Imprenditori under 40, motivati a costruire l’azienda del domani e a diffondere la cultura d’impresa tra i Giovani. La nomina di Maria D’Amico è un riconoscimento alla giovane imprenditrice e all’azienda, di cui fa parte, che da sempre si è contraddistinta per l’impegno e l’attaccamento al ... Leggi su ildenaro

