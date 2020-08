Marcello Masi, l’errore a La vita in diretta estate. Delogu sconvolta: “Cos’hai detto?”. Poi il giornalista lascia lo studio [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Marcello Masi e la proposta alla modella curvy Laura Brioschi Continua la programmazione de La vita in diretta estate, il rotocalco che in questo periodo non ha nessuna concorrenza agguerrita. Infatti il contenitore Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso partirà il prossimo 7 settembre, stesso giorno della ripartenza della versione classica del rotocalco di Rai Uno con Alberto Matano. Venerdì 31 luglio 2020 i telespettatori hanno assistito ad un inaspettato battibecco tra i due padroni di casa Marcello Masi ed Andrea Delogu. Il tutto è accaduto durante lo spazio dedicato a dieta e benessere, dove era ospite in collegamento la modella curvy Laura Brioschi. Quest’ultima che è anche una nota influencer parlava ... Leggi su kontrokultura

iside50 : Questi due ??saranno mica conduttori x carità peggio del #governo Conte ?? - infoitcultura : Andrea Delogu, siparietto in diretta con il collega Marcello Masi - infoitcultura : Marcello Masi, commette un errore con Andrea Delogu, lei rimane molto male e lui lascia lo studio - 58Giacomo : #lavitaindiretta @MarcelloMasiRai @andreadelogu Siete una coppia eccezionale e divertentissima ?????? Marcello Masi, l… - gianpaolag18 : Marcello Masi, l'errore imperdonabile a Vita in diretta. Delogu allibita: «Cos'hai detto?». Poi lui lascia lo studi… -