Manila Nazzaro, mai vista la bella mamma? Eccole insieme, cuore a cuore (Di lunedì 3 agosto 2020) Miss Italia 1999 e Lorenzo Amoruso sono senza alcun dubbio la coppia vincente di Temptation Island 2020. Entrambi hanno dimostrato saggezza, nobiltà d’animo e solidarietà nei confronti dei loro compagni d’avventura fornendo consigli e consolazioni (soprattuto per Antonella Elia). La loro è sicuramente una storia destinata ad un grande futuro, pieno di emozioni e sintonia. Tutto questo Manila Nazzaro se lo meritava, visti i drammatici trascorsi che hanno portato al fallimento del suo matrimonio con Francesco Cozza. L’icona di bellezza è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza dal 2005 al 2017: poi ha scoperto che quest’ultimo si era creato una famiglia parallela. Un notizia stravolgente per la donna, essendo madre di due bambini (Nicolas e Francesco Pio Cozza, nati rispettivamente nel ... Leggi su tuttivip

