Mamady Mankara picchiato in spiaggia: «Il figlio del mio aggressore ha detto al papà che in spiaggia c’era posto per tutti» (Di lunedì 3 agosto 2020) Castiglione della Pescaia, sabato 1° agosto. Mamady Mankara, 25enne di origini senegalesi che lavora in una fondazione che si occupa di disabilità nella vicina Grosseto, stava stendendo il proprio telo mare in una spiaggia libera. Poco distante, un uomo sulla quarantina gli si è avvicinato e ha iniziato ad aggredirlo verbalmente. Il racconto del ragazzo è eloquente: «Mi ha detto ‘negro, qui non ci puoi stare’ – ha spiegato il giovane -. Dopo aver discusso con lui e dopo che alcune altre persone ci hanno separato, è intervenuto un altro suo amico e mi ha colpito anche lui». LEGGI ANCHE > Samantha Luisa Duarte e la denuncia sui social: «Picchiata da un ex calciatore della Fiorentina» Mamady ... Leggi su giornalettismo

